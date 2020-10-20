Переводчик и преподаватель Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Андрей Чужакин умер в понедельник, 19 октября, на 62-м году жизни, сообщила декан переводческого факультета Екатерина Похолкова на своей странице в Facebook.

«Пришло печальное известие — ушел из жизни выпускник иняза, преподаватель переводческого факультета Андрей Павлович Чужакин. Наши соболезнования родным и близким», — написала она.

Андрей Чужакин родился 1 сентября 1959 года. Кандидат исторических наук, доцент Московского государственного лингвистического университета, переводчик-референт английского и португальского языков. Переводил беседы Ю. Андропова, К. Черненко, М. Горбачева, А. Громыко, Дж. Буша, М. Тэтчер, И. Ганди, П. Моруа, П. Трюдо, Г. Коля, Ф. Кастро, высших руководителей КПСС и СССР. Автор многочисленных публикаций, учебников и учебных пособий по обучению устному переводу и переводческой скорописи.