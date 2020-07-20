Создатель олимпийского мишки, художник-карикатурист Виктор Чижиков скончался в возрасте 84 лет, сообщает РЕН ТВ.

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Виктор Чижиков — автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Работал в изданиях «Крокодил», «Пионер», «Вокруг Света», «Огонек» и др.

Работы художника находятся в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

По данным РЕН ТВ, две недели назад художник был госпитализирован в одну из московских больниц. Причина смерти Чижикова выясняется.