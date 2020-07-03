В одной из московских больниц скончался Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. О смерти спортивного наставника сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В начале мая стало известно о госпитализации 57-летнего тренера с симптомами коронавируса. Долгое время информация о заражении COVID-19 не подтверждалась официально, противоречивы были и данные о состоянии Нурмагомедова-старшего.

Некоторое время пациент находился в коме, однако позднее начали поступать сообщения, что больной постепенно идет на поправку. Имелись данные о перенесенном инсульте и развившемся отеке легких.

В конце июня Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал подробности о болезни отца. Он подтвердил, что тот действительно перенес коронавирус, и хотя сама инфекция была побеждена, последствия для сердца и почек оказались серьезными.

В сообщении о смерти Нурмагомедова-старшего Кадыров отметил, что он покинул мир, оставив "после себя доброе имя и взрастив достойное поколение".