Основатель журнала Time Out, рассказывающего о городских развлечениях и культурной жизни, британец Тони Эллиотт скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что визионер, основатель Time Out Тони Эллиотт ушел из жизни 16 июля после долгой болезни. Жизнь и работа его, неустанного поборника городской культуры, вдохновила миллионы людей, его будет очень не хватать. Time Out отдает тебе честь, Тони!» — говорится в официальном аккаунте компании Time Out Group в Twitter.