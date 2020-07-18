Основатель журнала Time Out, рассказывающего о городских развлечениях и культурной жизни, британец Тони Эллиотт скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что визионер, основатель Time Out Тони Эллиотт ушел из жизни 16 июля после долгой болезни. Жизнь и работа его, неустанного поборника городской культуры, вдохновила миллионы людей, его будет очень не хватать. Time Out отдает тебе честь, Тони!» — говорится в официальном аккаунте компании Time Out Group в Twitter.

Как сообщается на сайте журнала, первый после карантина номер лондонского Time Out, который выйдет 11 августа, будет посвящен Эллиотту.

Журнал Time Out был основан в 1968 году в Лондоне как альтернативное андеграундное издание, однако с годами превратился во флагмана и законодателя мод в своей нише объявлений, листингов и рецензий о культурных и развлекательных событиях. В настоящее время журнал выпускается более чем в 60 городах мира, включая Москву и Санкт-Петербург. Также издательский дом Time Out занимается выпуском одноименных тематических книг-путеводителей.