Бывший лидер Социал-демократической и лейбористской партии Северной Ирландии, обладатель Нобелевской премии мира Джон Хьюм скончался на 84-м году жизни после непродолжительной болезни, сообщила в понедельник семья политика.

«С глубокой печалью сообщаем, что Джон мирно скончался рано утром после непродолжительной болезни», — говорится в заявлении .

Хьюм, которого экс-президент США Билл Клинтон назвал Мартином Лютером Кингом Северной Ирландии, посвятил свою жизнь разрешению североирландского конфликта, призывая к мирному сотрудничеству протестантов и католиков. С 1979 по 2000 год Хьюм возглавлял Социал-демократическую и лейбористскую партию Северной Ирландии. В 1996 году правительство Великобритании и Ирландии начали переговоры по урегулированию конфликта, в 1997 году при содействии Хьюма к процессу присоединилась партия «Шинн фейн». Итогом переговоров стало заключение Белфастского соглашения («Соглашение Страстной пятницы»), согласно которому власть в Северной Ирландии была передана органам местного самоуправления. В 1998 году Хьюм был удостоен Нобелевской премии мира как «один из архитекторов мирного соглашения».