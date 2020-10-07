Народный артист СССР, оперный певец и вдовец певицы Ирины Архиповой Владислав Пьявко скончался в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в среду, 7 октября.

Артист почувствовал себя плохо, когда находился в своей квартире в Брюсовом переулке. Его помощница вызвала врачей, однако спасти Пьявко не удалось. Исполнителю было 79 лет.

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Пьявко был солистом Большого театра и Немецкой государственной оперы. Он получил звание народного артиста СССР в 1983 году, а в 1993-м ему присвоили звание народного артиста Киргизии. Пьявко снялся в фильме «Путешествие будет приятным» и сериалах «Шакал» и «Формула мести». В 2019-м певец поставил пьесу «Исповедь тенора» во Владимирском академическом театре драмы, исполнив главную роль.

Жена Пьявко, народная артистка СССР Ирина Архипова, умерла в 2010 году в возрасте 85 лет.