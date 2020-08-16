Скончался Николай Губенко, известный актер, заместитель председателя Московской городской думы.

«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы — мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье… Светлая память», — сообщил в Твиттере его коллега Алексей Шапошников.

Николай Губенко — актер, режиссер и сценарист, народный артист РСФСР. Основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки».

Был последним министром культуры СССР с 1989 по 1991 год. С 1995 по 2003 год избирался депутатом Государственной Думы, с 2005 года —Московской городской Думы.