Американский политик и лидер движения борцов за гражданские права конгрессмен Джон Льюис скончался на 81-м году жизни, сообщила спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси.

.@RepJohnLewis was a titan of the civil rights movement whose goodness, faith and bravery transformed our nation. Every day of his life was dedicated to bringing freedom and justice to all. pic.twitter.com/xMbfAUhLUv — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 18, 2020

По ее словам, он болел раком.

Как пишет издание Hill, член палаты представителей конгресса США Джон Льюис был знаменитым лидером движения за гражданские права, который служил символом движения на протяжении более трех десятилетий его работы в конгрессе.