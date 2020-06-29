В США на 95-м году жизни скончался ученый и ведущий конструктор двигателей для семейства советской баллистической ракеты Р-7 Анатолий Дарон. Об этом сообщатся на сайте НПО «Энергомаш», где он проработал почти 50 лет.

«24 июня 2020 года ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО «Энергомаш», Анатолий Давидович Дарон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конструктор скончался в Соединенных Штатах, где жил с семьей с 1998 года. Он умер от многолетней болезни, а именно сердечно-почечной недостаточности.

Анатолий Дарон, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы, а также Заслуженный конструктор РСФСР, родился в 192 6 году в Одессе, в 1948 окончил Московский авиационный институт и до 1998 года трудился в ОКБ-456 (сейчас НПО «Энергомаш»). Конструктор внес огромный вклад в разработку первых экспериментальных камер КС-50 и ЭД-140, являлся ведущим конструктором при разработке жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7, а также ЖРД РД-270 для ракет-носителей УР-700.