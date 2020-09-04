Выдающийся кинооператор Анатолий Лапшов, снявший такие известные фильмы, как «Окно в Париж», «Господин оформитель» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили на киностудии «Ленфильм», где он работал более 40 лет.

«В ночь со 2 на 3 сентября скончался выдающийся кинооператор «Ленфильма» — Анатолий Петрович Лапшов. Ему [был] 71 год», — говорится в сообщении на сайте киностудии.

Лапшов работал на «Ленфильме» с 1976 года, снял множество фильмов, вошедших в золотой фонд ленинградского кинематографа. В последние годы преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов.