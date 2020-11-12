Классик московского концептуализма художник Иван Чуйков умер 11 ноября в возрасте 85 лет. Об этом сообщил ТАСС в четверг основатель галереи Ovcharenko Владимир Овчаренко и добавил, что в январе планируется открыть выставку памяти художника.

«Вчера не стало художника Ивана Чуйкова. Чуйков — великий художник. Величие его будет передаваться из поколения в поколение. Мирового уровня искусство, чистое и романтическое, никаких спекуляций и заигрываний с публикой и критикой. При этом достойнейший рыцарь и друг в жизни. Идеальный образец для подражания молодому поколению художников, — будь честен в своем творчестве, и успех придет», — сказал Овчаренко.

Он добавил, что в январе в галерее Ovcharenko планируется открыть выставку памяти художника. «Начиная с 1992 года мы организовали десять персональных выставок Ивана Чуйкова в своих галереях в Москве и Лондоне. И сделаем одиннадцатую. Откроем ее 19 января в Ovcharenko. Проект называется «И прекрасный вид из окна», мы представим лучшие работы замечательного художника», — пояснил собеседник агентства.

Ранее, 10 ноября, дочь художника Ивана Чуйкова Евгения сообщила на своей странице в Facebook, что ее отец заболел коронавирусной инфекцией и находится в критическом состоянии в больнице.

Иван Семенович Чуйков родился 22 мая 1935 года в Москве. Окончил МГХИ (Московский государственный художественный институт имени Сурикова) в 1960 году. Первая его выставка открылась в 1957 году, во время Седьмого Всемирного фестиваля молодежи в Москве. С 1976 года участвовал в выставках неофициального искусства. Представитель неофициального искусства, участник группы «Сретенского бульвара», художник московского концептуализма. Живописец, график, автор объектов.

Работы Чуйкова находятся в крупных музейных и частных собраниях, в том числе в коллекциях Центра Помпиду в Париже, Художественного музея Зиммерли в Нью-Джерси, Русского музея в Санкт-Петербурге и Третьяковской галереи в Москве. В последние годы художник жил и работал в Москве и Кельне.