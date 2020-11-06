В Краснодаре в возрасте 52 лет умер Герой России, летчик Сергей Палагин, передает ТАСС.

По предварительной информации, Палагин скончался от коронавируса. У летчика была двусторонняя пневмония и положительный тест на COVID-19.

«Ушел из жизни Сергей Вячеславович Палагин. Герой России, прославленный летчик, участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что Палагин всегда защищал интересы государства — и в бою, и в обычной жизни, много сделал для развития казачества на Кубани. Был помощником атамана Екатеринодарского районного казачьего общества, регулярно проводил уроки мужества в школах. Являлся почетным жителем Краснодара.

Сергей Палагин принимал участие в боевых действиях во время Осетино-ингушского конфликта в 1993 году. Участвовал в «первой» и «второй» чеченских войнах, боевых действиях на территории Дагестана.

В 2004 году ему было присвоено звание Героя России.

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