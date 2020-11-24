Геохимик Эрик Галимов скончался. Об этом сообщает РИА Новости.

Галимову, как сообщал «Рамблер», было 84 года. Он был выпускником Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, доктором геолого-минералогических наук, профессором, академиком Российской академии наук.

В разное время он возглавлял Прикаспийскую геофизическую экспедицию в Казахстане, был научным сотрудником кафедры промысловой геофизики и руководителем проблемной лаборатории масс-спектрометрии своей альма-матер, директором Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского, президентом Международной ассоциации геохимии и космохимии, главным редактором журнала «Геохимия».

Галимов разработал собственный метод выявления нефтематеринских пород, выдвинул подтвержденную гипотезу об образовании алмазов, выявил алмазы ранее неизвестного типа, инициировал и руководил программами исследования Луны и доставки вещества со спутника Марса Фобоса.

В июне ученый Анатолий Дарон умер в США на 95-м году жизни в результате обострения сердечно-почечной недостаточности. Он был конструктором ракетных двигателей, в том числе РД-107, которым была оснащена ракета-носитель космического корабля «Восток-1», первого аппарата, поднявшего человека, советского космонавта Юрия Гагарина, на околоземную орбиту.