Бывший председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга Игорь Сидоров скончался, по предварительной информации, причиной смерти стал коронавирус, сообщает Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«25 июня ушел из жизни журналист Игорь Александрович Сидоров (22.02.1951 — 25.06.2020). По имеющейся у нас информации, он стал одной из жертв эпидемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Сидоров с 1994 по 2002 года являлся председателем Санкт-Петербургского Союза журналистов.

«Игорь Александрович очень любил Петербург и наш союз, который возглавлял 8 лет. И после ухода с поста председателя он никогда не прерывал связь с союзом, активно помогал, участвовал в подготовке церемоний награждения победителей конкурса «Золотое перо», был соавтором многих его сценариев. Игорь был очень доброжелательным человеком, всегда готовым помочь», — отметила председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева.

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области выражает соболезнования родным и близким Сидорова.

Игорь Сидоров окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения по специальности "тележурналист". В прессе работал с 1972 года. В частности, работал в газетах "Скороходовский рабочий", "Смена", "Ленинградская правда", был участником создания газеты "Час Пик" и ведущим информационных выпусков "Радио России". Он был первым редактором газеты "Санкт-Петербургское Эхо". В 2001-2004 годах возглавлял совет директоров АО "Известия-Петербург". Занимал пост советника губернатора Петербурга.

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