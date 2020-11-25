Легендарному футболисту было 60 лет

СМИ сообщили трагическую новость. Умер знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона. Об этом пишет издание Clarin.

Как стало известно ранее, спортсмен попал в больницу. Это случилось в начале ноября. Помощь медиков понадобилась Марадоне после празднования юбилея. СМИ пишут, что футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 12 ноября его выписали. Ряд изданий сообщает, что у Марадоны случилась остановка сердца. Медикам не удалось его спасти.

Марадона умер в среду, 25 ноября, в своем доме.