Заслуженный деятель искусств России, бывший солист Мариинского театра и педагог Академии русского балета имени Вагановой Геннадий Селюцкий скончался в Петербурге в возрасте 82 лет.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

«С прискорбием сообщаем, что вчера ушёл из жизни заслуженный деятель искусств России, педагог и в прошлом солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий. Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам выдающегося артиста и педагога», — сообщили в театре.

Отмечается, что Селюцкий в 1956—1990 годах выступал на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова.

С 1991 года он работал балетмейстером-репетитором с артистами балета Мариинского театра.

Ранее сообщалось, что главный дирижёр и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников скончался в Москве в возрасте 56 лет.