Бывший муж певицы Любови Успенской Юрий Успенский скончался. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
«Только что узнала о смерти моего бывшего мужа. Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошел со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком. Вечная память. Скорбим», — написала она около полуночи в подписи к фотографии экс-супруга в молодости.
View this post on Instagram
Только что узнала о смерти моего бывшего мужа . Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошёл со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушёл из жизни. Вечная память. Скорбим.
Успенский, как сообщал «Рамблер», был администратором оркестра и вторым мужем певицы. Они были женаты на протяжении шести лет. В 1970-х годах они вместе эмигрировали из Советского Союза в Италию, а затем — в США.
Первым супругом Успенской был музыкант Виктор Шумилович, третьим — давний знакомый Владимир Франц, четвертым — бизнесмен Александр Плаксин. Шумиловичу певица родила двоих сыновей-близнецов. Один из них умер во время родов, второй — через несколько дней после них. Плаксину она родила дочь Татьяну.
В апреле, как сообщал «Рамблер», 66-летняя Успенская сообщила, что влюбилась и почувствовала, что именно этого мужчину ждала всю свою жизнь.