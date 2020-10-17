Как отметила Константинова, в последние годы Аксенов сохранял бодрость, но возрастные заболевания давали о себе знать.

Бывший директор «Ленфильма» Виталий Аксенов умер в Санкт-Петербурге из-за COVID-19, сообщает «Росбалт» со ссылкой на завкафедрой фотографии и народной художественной культуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Елену Константинову. Аксенов преподавал в данном институте.

«Он лежал в коронавирусном госпитале, какое-то время был в реанимации. И вот вчера ночью он скончался», — передает СМИ слова Константиновой.

Аксенов умер в возрасте 89 лет. Как отметила Константинова, в последние годы он сохранял бодрость, но возрастные заболевания давали о себе знать.