Президент США Дональд Трамп сообщил о кончине своего младшего брата Роберта, которому было 72 года.

"С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", — говорится в письменном заявлении американского лидера.

Роберта Трампа ранее госпитализировали в Нью-Йорке в тяжелом состоянии. Президент США навестил своего брата в пятницу.

Роберт Трамп фигурировал в американских новостях в июле, когда пытался остановить свою племянницу Мэри Трамп от публикации книги о главе Белого дома. Та в своей книге утверждает, что Дональд в 1981 году не посетил на смертном одре ее отца Фреда, брата Дональда и Роберта.