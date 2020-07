View this post on Instagram

В это нелёгкое для всех нас время, уделяйте внимание не только семье своей, но и Родителям, ведь Родители это ключи от Рая. — Цените Родителей, ведь у кого их уже нет жалеют и отдали бы все что у них есть, лишь бы посидеть с ними 5 минут за чашкой чая☕️