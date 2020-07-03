Печальную новость сообщил Рамзан Кадыров

Отец бойца UFC и знаменитый тренер Абдулманап Нурмагомедов умер после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Ему было 57 лет. Мужчина скончался в одной из столичных клиник.

Трагическую новость сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

О госпитализации тренера стало известно около трех месяцев назад. Тогда только ходили слухи, что Нурмагомедов-старший болен коронавирусом.

View this post on Instagram В это нелёгкое для всех нас время, уделяйте внимание не только семье своей, но и Родителям, ведь Родители это ключи от Рая. — Цените Родителей, ведь у кого их уже нет жалеют и отдали бы все что у них есть, лишь бы посидеть с ними 5 минут за чашкой чая☕️ A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Apr 18, 2020 at 6:59am PDT

По некоторым данным, мужчина долгое время отказывался от помощи врачей, доказывая, что у него обычная простуда и повода для беспокойства нет.

Тренера отправили на лечение в больницу, когда ситуация стала тяжелой. Врачи сообщали, что у него появились проблемы с сердцем на фоне неправильного курса препаратов на родине, из-за чего Нурмагомедова перевезли в Москву. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.