Писатель и поэт-песенник Борис Дубровин скончался в Москве в возрасте 94 лет, сообщает «Комсомольская правда».

Поэт скончался 25 июня в своей квартире в Медведково, рядом с ним находилась его супруга Валентина. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Борис Дубровин — автор слов к знаменитым песням «От печали до радости» Юрия Антонова, «Любви негромкие слова» Анны Герман, «Маленькая Москва» Александра Барыкина, «Броненосец „Потёмкин“» Льва Лещенко, «Вся жизнь моя» Андрея Миронова.

Поэт работал вместе с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским и др.

Борис Дубровин выпустил около 20 сборников стихов и 6 прозаических произведений.