Российский археолог, профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Анатолий Кирпичников умер в Санкт-Петербурге в возрасте 91 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Ленинградской области.

«Известный Ленинградский ученый скончался сегодня на 91-м году жизни, оставив значительный научный вклад в изучение истории, культуры, военного дела, фортификации и архитектуры Руси и Старой Ладоги, изучению которой он посвятил более полувека», — говорится в сообщении.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного деятеля науки России, сообщила пресс-служба.