Умер художественный руководитель и создатель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

О смерти Прохорова также сообщил и российский мультипликатор Константин Бронзит.

«Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель», — написал Бронзит в соцсетях.

Прохоров был организатором первой негосударственной анимационной студии в СССР «Пилот» и студии «Петербург», известной производством сериала «Смешарики».

С 2003 года Анатолий Прохоров был худруком «Смешариков». За создание этого мультсериала он получил государственную премию РФ.

«Смешарики» — российский мультсериал, состоящий из серий по 6,5 минут. Сериал предназначен для детей от 3 до 8 лет. Премьера в России состоялась в 2004 году.

«Смешарики» транслируются в 60 странах, переведены на 15 языков и имеют ежедневную аудиторию в 50 миллионов человек. В США мультфильм называется GoGoRiki. Аудитория сериала в Китае превзошла аудиторию в России.