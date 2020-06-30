Американский сценарист, режиссер, продюсер и актер Карл Райнер, сыгравший роль Сола Блума в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», скончался в возрасте 98 лет в США, сообщает издание Variety со ссылкой на его ассистента Джуди Наги.

По словам Наги, Райнер скончался в понедельник вечером в своем доме в Беверли-Хиллз от естественных причин.

За свою карьеру Райнер получил девять премий «Эмми», пять из которых вручены за «Шоу Дика Ван Дайка», пишет издание. В качестве режиссера он принял участие в создании множества комедий, в том числе «Придурок», «Весь я», «Лето напрокат», «Мертвые пледов не носят» и «Это старое чувство». Райнер также снимался в картине «Одиннадцать друзей Оушена» и его сиквелах, а также часто появлялся в сериалах и ситкомах, среди которых «Красотки в Кливленде», «Два с половиной человека» и «Парки и зоны отдыха».

Издание также отмечает, что Райнер активно высказывался в своих социальных сетях, где часто критиковал президента США Дональда Трампа.