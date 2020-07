Известный американский кантри-музыкант Чарльз (Чарли) Дэниелс скончался в США на 84-м году жизни, сообщает издание Variety.

Отмечается, что музыкант умер в понедельник в американском городе Нашвилл (штат Теннесси). Причиной смерти стал геморрагический инсульт.

Чарли Дэниелс был певцом, композитором и музыкантом. Он родился в 1936 году в американском штате Северная Каролина. На раннем этапе творчества Дэниелсу довелось участвовать в записи альбомов таких известных исполнителей, как Боб Дилан и Леонард Коэн. Его первой сольной работой стал альбом «Charlie Daniels», выпущенный в 1971 году.

В музыкальном творчестве Дэниелса сочетались такие направления, как кантри и сатерн-рок, отмечает издание. Наиболее известной композицией Дэниелса является песня «The Devil Went Down to Georgia», которая вышла в свет в 1979 году. В 2016 году музыкант был посвящен в «Зал славы кантри».