В Москве умер писатель, лингвист, литературный критик Алексей Михеев. Ему было 67 лет. Писатель долго боролся с последствиями инфаркта, сообщила в фейсбуке жена покойного Наталья Кириченко.

Она рассказала, что Михеев скончался накануне вечером.

«Четырнадцать лет он боролся с последствиями обширного инфаркта. Не раз жизнь висела на ниточке, но Леша мужественно выкарабкивался. А вчера вот ниточка оборвалась…» — написала супруга.

Она отметила, что о дате, времени и месте прощания сообщит позднее.

Михеев окончил экономический факультет МГУ, аспирантуру Института языкознания АН СССР. Работал в минкультуры, академии наук, преподавал в РГГУ. Вёл литературную программу «Лит-парад» на радиостанции «Эхо Москвы», был главным редактором журналов «Иностранная литература», «Дружба народов». Состоял в жюри «Большой книги».

Ранее «Рамблер» сообщал, что Михеев назвал «коронавирус» главным словом 2020 года.