Музыкальный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге Александр Ведерников скончался на 57-м году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу театра сообщает ТАСС.

В театре отметили, что Ведерников скончался минувшей ночью в Москве.

«Последним спектаклем, которым он продирижировал, была опера «Сельская честь» 4 октября на открытии оперного сезона», — пояснили в пресс-службе, не уточнив причину смерти дирижера.

Ведерников родился 11 января 1964 в известной музыкальной семье. Он был основателем симфонического оркестра «Русская филармония», работал главным дирижером Большого театра в Москве и Датской королевской оперы. В феврале 2019 года был назначен музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра.

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«Рамблер» писал, что 12 октября скончался певец, заслуженный артист России, участник оркестра «Малахит» Григорий Бочаров.