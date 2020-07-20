Ведущий прогноза погоды Александр Беляев скончался на 72-ом году жизни. Об этом сообщает НТВ.

По данным телеканала, кандидат географических наук Александр Беляев скончался в реанимации после нескольких лет борьбы с раком.

«Рамблер» писал, что ранее рак, с которым много лет борется ведущий, дал тяжелые осложнения на нервную систему. Однако Беляев заявил, что со сбоем удалось справиться, и он настолько хорошо себя чувствовал, что даже по совету врачей прекратил принимать часть лекарств. В июле телеведущий сообщил, что его состояние резко ухудшилось, врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль и провели сложную операцию.