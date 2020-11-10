Актёр театра «У Никитских ворот» Александр Лукаш скончался в ночь на вторник, 10 ноября, на 73-м году жизни, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Сегодня ночью скончался актёр нашего театра, наш коллега, наш друг Александр Лукаш… Ему по плечу были любые роли и все жанры, от трагедии до фарса», — говорится в сообщении на сайте театра.

Лукаш играл в спектаклях театра «Амадей», «Вишнёвый сад», «Гамлет», «Горе без ума», «Доктор Чехов», «Любовь и голуби», «Похороните меня за плинтусом» и других.

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