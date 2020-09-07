Актер Сергей Колтаков умер в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, передает ТАСС.

О смерти Колтакова рассказал режиссер Григорий Константинопольский, который 18 августа закончил съемки фильма «Мертвые души» с участием Колтакова.

«Узнал об этом (смерти Колтакова) сегодня. Это всегда очень тяжело — был человек, и больше его нет. Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах — «Пьяная фирма», и сейчас вот только мы с ним закончили работать. 18 августа он у меня снялся — последний день был съемочный в «Мертвых душах»», — сообщил режиссер.

Константинопольский назвал Колтакова великим артистом и большим поэтом. По словам режиссера, съемочная группа знала о тяжелой болезни Колтакова, но он держался молодцом и был веселым.

«Он был человек бесстрашный, свободный. Ярко жил», — добавил Константинопольский.

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. С 1989 года служил во МХАТе. В кино известен по ролям в картинах «Валентина», «Соучастники», «Зеркало для героя», «Искусство жить в Одессе», «Армавир».