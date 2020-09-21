Актер из сериалов «Возвращение Мухтара», «Молодежка» и «Папины дочки» Владимир Чуприков скончался в деревне на 57-м году жизни. Его жена Наталья сообщила, что предварительной причиной смерти стала остановка сердца. В этот же день ушел из жизни преподаватель Чуприкова в Щукинском институте Михаил Борисов.

Российский актер театра и кино, режиссер и поэт Владимир Чуприков ушел из жизни 19 сентября в возрасте 56 лет. Об этом сообщила его жена Наталья на странице артиста в Facebook. По ее словам, предварительной причиной смерти артиста стала остановка сердца.

«Это был выдающийся актер театра и кино, режиссер и поэт. Он активно вел актерскую и просветительскую деятельность. Был ярым патриотом своей страны и от всей души любил свое дело! Дата похорон уточняется», — написала Наталья, добавив, что у Чуприкова остались шестеро детей и четыре внука.

На следующий день она поблагодарила поклонников супруга за поддержку и сообщила, что он «умер у себя в деревне (на даче) в Ивановской области». По словам Натальи, утром 20 сентября она приехала туда из Москвы.

Память артиста почтили на сайте Российского академического Молодежного театра, где он служил с 1988-го по 2000 год.

»Владимир Олегович окончил Студию при Центральном Детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу театра. Сыграл в «Бане», «Димке-невидимке», во «Сне с продолжением», в легендарной «Ловушке № 46…». Наши соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении РАМТ.

Актер родился в Москве в 1964 году в семье известной советской и российской актрисы Раисы Конюховой, сыгравшей в фильме «Выстрел» и сериале «Громовы». В 1988 году он окончил студию при Центральном детском театре и сразу был принят в труппу. Его дебютом в кинематографе стала роль фотографа в фильме «Герой ее романа» в 1984 году. Два года спустя Чуприков сыграл Горчакова в многосерийном фильме об истории России XVIII века через жизнь русского ученого и литератора Михаила Ломоносова. Через год актер снялся в историко-биографическом фильме «Подданные революции», посвященном памяти первого комиссара Инзенской дивизии Генриха Звейнека.

В 1990-х и 2000-х Чуприков часто появлялся в популярных многосерийных фильмах — в общей сложности на его счету более 170 проектов. Наиболее известными сериалами с участием актера являются «Возвращение Мухтара», «Папины дочки», «Молодежка», «Морские дьяволы 5», «Кулагин и партнеры», «Метод», «Бессонница», «Крапленый», «Желтый глаз тигра» и «Жуки».

Актер сыграл бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева в сериалах «Сталин. Live», «Дом образцового содержания», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Хоккейные игры», «Черная кошка», » и фильме «Гагарин. Первые в космосе».

Также Чуприков работал в театре «Турандот», преподавал в ГИТИСе и учился режиссуре в театральном институте имени Бориса Щукина на курсе Михаила Борисова. Актер ушел из жизни в один день со своим учителем — 19 сентября 71-летний Борисов был госпитализирован со съемок передачи «У нас выигрывают» и впоследствии скончался от воспаления легких. Утром 20 сентября смерть артиста подтвердили в Театральном институте имени Бориса Щукина. Актер Александр Олешко выразил соболезнование в связи со смертью бессменного ведущего «Русского лото» и своего учителя.

«Замечательный человек, талантливый, очень глубокий, разносторонний, интеллектуально развитый, подкованный, с замечательным чувством юмора. Абсолютно уникальный педагог, который помогал нам чувствовать себя свободными на сцене. Он научил нас очень интересным вещам и передал все секреты профессии. Он удивительно разбирал пьесы — я не встречал такого второго человека, который мог так объяснить, о чем написал автор, что мы на самом деле должны играть, для чего, для кого», — рассказал актер «Газете.Ru».

По словам Олешко, Борисов очень помог ему при поступлении в Щукинский институт.