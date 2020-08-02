Американский актер Уилфорд Бримли скончался в возрасте 85 лет, сообщает TMZ.

Артист проходил процедуры диализа и в последние дни жаловался на самочувствие. Он умер у себя дома в штате Юта.

Бримли родился 27 сентября 1934 года. Актерскую карьеру начал в 1970-х годах и с тех пор снялся в десятках картин. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Китайский синдром», «Без злого умысла», «Кокон», «Отель Нью-Хэмпшир» и «Нечто».

В 1979 году артисту диагностировали сахарный диабет. Проходя лечение, он стал активистом Американской ассоциации диабета, уделяя время поездкам по больницам и консультируя пациентов. В 2008 году он получил звание почетного члена организации.