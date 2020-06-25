Последнее время Никита Уманский активно крутил роман с Анастасией Паршиной. Парень признавался девушке в сильных чувствах и серьезных намерениях, а когда на поляне стартовал свадебный конкурс, то предложил своей возлюбленной принять в нем участие.



Но Настя не оценила романтического порыва Никиты и ответила ему отказом. Девушка объяснила, что состоит в отношениях с парнем слишком малый срок, из-за чего пока боится сковывать себя с ним узами брака. Паршина предложила Уманскому принять участие в свадебном конкурсе в следующем году, то есть, поднять вопрос свадьбы через время.



Никита же не стал идти на компромисс, заявив, что он уже передумал развивать отношения с Настей. Как признался парень, желание жениться возникает у него довольно редко и теперь, когда девушка отказалась выходить за него замуж, оно у него вряд ли еще появится.