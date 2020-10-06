Оказывается, Никита Уманский не общается со своей мамой не из-за того, что она не может примириться с его будущей супругой Настей. На днях выяснилось, что участник обижен на родительницу потому, что она отказалась давать ему сто тысяч рублей для закрытия кредитной задолженности. Парень просто вынужден признаться, что не существует тех несметных богатств, которыми он хвастался несколько дней назад. Также всплыла его страсть к компьютерным играм.



Уже много раз появлялась в интернете информация о том, что «бывший офицер» собирается перетащить на телестройку «Дом-2» всю свою семью. Нередко в моменты ссор его беременная подруга Анастасия Паршина открыто начинает рассказывать о финансовых проблемах Никиты.



Девушка несколько раз упоминала, что Уманский также любит рискованные вложения в сети.

В настоящее время у Паршиной и Уманского царит мир в паре. Будущие супруги готовят зрителям видео с объявлением, что находятся в ожидании сына. Но вопрос о переезде родни мужчины пока так и остаётся открытым.