Анастасия Паршина покинула телестройку, отправилась к маме в Ставрополь и рассталась с потенциальным мужем Никитой Уманским. Беременная девушка была в шоке от требования возлюбленного сделать анализ на отцовство, а также удивлена тем, что Никита отправился на свидание с бывшей участницей Алёной Рапунцель. Настя уверена, что у них было «волшебство за периметром. По мнению Паршиной, Уманский такой человек, что мог бы вступить в интимную близость с другой женщиной и в пределах периметра, и даже на глазах у своей беременной подруги.



Сам Никита после возвращения со встречи с Алёной рассказал своим подписчикам, что твёрдо намерен вернуть Анастасию. Молодой человек даже готов пожертвовать своей репутацией. Фолловеры Уманского посоветовали ему не терять времени даром, а отправиться в Ставрополь к своей возлюбленной, хотя сам Никита решил отсидеться на поляне.



Уманский рассказал, что планирует найти компромисс с Настей и определиться по поводу их либо совместного, либо раздельного будущего. Паршина пока что настроена категорически и не хочет ничего слышать об Уманском.