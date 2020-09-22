Будущие родители Никита Уманский и Анастасия Паршина на плановом ультразвуковом исследовании узнали, кто у них родится. Оказывается, пара ожидает появления на свет наследника. Их сын должен родиться уже весной следующего года. Влюбленные определились с именем малыша, они хотят назвать его Адрианом.



Сейчас Настя Паршина находится на тринадцатой неделе беременности. Сначала девушка хотела сделать Никите сюрприз на вечеринке, лопнув шарик с конфетти розового или голубого цвета в зависимости от того, какого пола будет их малыш. Однако вечером после приёма у врача девушка не смогла скрыть правды и сразу рассказала будущему отцу, что у них родится сын.



Несмотря на то, что Никита сначала хотел дочь, потому что от первого брака у него уже есть сын, он всё равно очень обрадовался. Мужчина сказал, что девочку они успеют ещё родить, а у его сына будет братик! Никита поделился, что очень счастлив. Пока что Уманский не сказал маме, что у неё скоро родится второй внук, потому что у них сейчас не самые лучшие отношения. Всё дело в том, что мама Никиты и Настя Паршина не могут найти общий язык, между ними есть конфликт, а со своей возлюбленной Уманский смог помириться.