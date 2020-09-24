Никита Уманский и его беременная девушка Анастасия Паршина решили повременить со свадьбой. Стоит напомнить, что бракосочетание должно было состояться на днях в середине сентября, но влюбленные решили отложить торжество из-за своих последних сильных конфликтов. Пара планирует пожениться через месяц, но всё может снова измениться.



Стоит напомнить, что будущие супруги сильно поссорились ещё на первом совместном отдыхе в Турции. Тогда они и решили перенести бракосочетание на октябрь. На Лобном месте пара сказала, что это было их обоюдное решение, которое они посчитали правильным. Настя пояснила, что не хочет на следующий день после свадьбы кричать о разводе и рвать бумажки. Она надеется наладить отношения и только после этого вступать в счастливый брак с возлюбленным.



Никита Уманский также добавил, что сейчас в паре растрачены чувства доверия и уважения. По мнению мужчины, второго подобного конфликта влюбленные не вынесут. Никита считает, что они с Настей поторопились, если бы не ребёнок, то вряд ли они были бы вместе. Сейчас Уманский и Паршина собираются попытаться сохранить свои отношения, а если у них получится, то отправятся в ЗАГС.