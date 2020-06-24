Новое открытие позволит абиратерону значительно увеличить всасываемость и растворимость в кишечнике

Новая формула препарата против рака предстательной железы (РПЖ) – абиратерона, наиболее известного под торговым названием "Зитига", – может значительно улучшить качество жизни пациентов, страдающих от данного онкологического заболевания. По актуальным данным, новая формула увеличивает эффективность лекарственного средства на 40%.

Данная разработка проводилась на базе Исследовательского центра рака UniSA's. Прорывное открытие основано на том, что форма для перорального приема использует жировые соединения, которые позволяют средству в меньшей дозировке обладать большей активностью. Помимо этого, снижается частота потенциальных побочных эффектов, таких как артриты и диарея.

РПЖ – самая частая форма рака среди мужчин, которая диагностируется у каждого шестого в возрасте старше 85 лет. Глобальная распространенность этого заболевания составляет 1,28 миллионов (данные за 2018 год). Ежегодно в мире регистрируют более 550 тыс новых случаев РПЖ.

"Многие препараты довольно плохо растворяются в воде после перорального пути введения. Как только они достигают кишечника, существует вероятность, что они не будут растворяться, а это значительно снижает их терапевтическую эффективность", – рассказывает один из авторов исследования, доктор Шульц. "Зитига" – это как раз тот случай, препарат всасывается только на 10% (!), а остальная часть просто проходит транзитом через кишечник".

Кроме этого, пациенты должны голодать за 2 ч до приема лекарства и еще 1 ч после. Это увеличивает показатели всасываемости, но, безусловно, сильно снижает удобство и качество жизни. Новая формула препарата принципиально меняет эту проблему. Липидный компонент "мимикрирует под вид пищевого продукта" и значительно улучшает абсорбцию и растворимость соединения. Для пациента это означает большую эффективность и меньшие неудобства.

С точки зрения количественных показателей, разработка позволяет снизить дозировку препарата с 1000 мг до 700 без необходимости голода до и после принятия.

Данное исследование проходит только преклинические испытания и авторы предполагают, что полноценные исследования на людях могут начаться уже в течение 2 лет.