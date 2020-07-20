со ссылкой на телеканал bTV.

Отмечается, что протестующие начали движение по одному из центральных бульваров, в результате чего движение автотранспорта по нему было прервано.

Протестующие начали пытаться подойти к парламенту, который защищают сотрудники полиции. Несмотря на это, пока ситуация перед зданием парламента остается спокойной.

Ранее президент страны Румен Радев призвал правительство и главного прокурора уйти в отставку для «перезапуска и модернизации» страны.

Протесты в Болгарии продолжаются в течение недели. Их причиной аналитики связывают с арестами советников президента по безопасности и по правовым вопросам. Они были задержаны по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях.

В минувшую среду, 15 июля, Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции.

Ранее радио Sputnik сообщило, что премьер Болгарии захотел отправить в отставку трех министров.

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