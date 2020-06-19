Нет никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет ядерную деятельность на двух объектах, резолюцию по доступу на которые приняло МАГАТЭ, заявил в пятницу постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране.

«Никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет на упомянутых объектах незаявленную ядерную деятельность, нет. Других вопросов, как это подтвердил заместитель гендиректора МАГАТЭ по гарантиям Апаро в ходе техбрифинга 10 июня, у агентства нет. То есть сейчас речь идет лишь о проверке полноты декларации ИРИ», — заявил Ульянов, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.

Он добавил, что подобные сюжеты не несут никаких угроз системе гарантий, не говоря уже о международном мире и безопасности, и должны быть урегулированы в «спокойном, профессиональном и неконфронтационном ключе» в продолжающемся диалоге между секретариатом МАГАТЭ и Тегераном.

Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ.

Выступая перед советом управляющих в понедельник, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. Гросси также выразил озабоченность тем, что почти год Иран не вступает в содержательную дискуссию для прояснения вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью.

В то же время Гросси подчеркнул, что ситуация с непредоставлением Ираном доступа на ряд объектов на своей территории никак не связана с выполнением Тегераном ядерных обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его словам, Иран на прежнем уровне продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по мониторингу выполнения ядерной сделки, несмотря на январское заявление Тегерана о прекращении всех обязательств по СВПД, из которого ранее вышли США.