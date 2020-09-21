Не так давно Марсиага написала пост о том, что Максим Моргенштерн стал ревновать её к другим участникам. Девушка решила, что после наращивания волос и татуировки на лице она сможет завоевать сердце возлюбленного окончательно и бесповоротно, что он не будет обращать внимание на других. Но большинство зрителей замечает, что поведение главного ловеласа проекта не изменилось.



Недавно Моргенштерн целовался на Лобном месте с Пономаревой, а теперь его начала обхаживать и Ульяна Павлова, которой надоело бегать за Колесниковым. Так, копия Александры Черно провела вечер в компании Крестовского, Кулакова и Моргенштерна, а также горячительных напитков.



В шутку ребята предложили Ульяне поцеловать Моргенштерна. Девушка не растерялась и утащила его в подсобку. Так, Павлова не стала терять времени даром и взяла парня в оборот, так что Марсиага может даже и не рассчитывать на вечную любовь Максима. Многие зрители сомневаются, что у Павловой и Моргенштерна что-то получится, но это может показать лишь время.