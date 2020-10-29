Ульяна Павлова призналась, что за периметром встретила приятного парня.

Ульяна Павлова снялась в музыкальном клипе. О карьере актрисы девушка мечтала давно.

«Мне было очень интересно, я летала ради этого в Питер. Танцевала и играла сумасшедшую девушку, которая охотится на скидки. Мне сказали, что у меня замечательный рот, — смеётся Ульяна. — Я, правда, максимально вкладывалась, было весело».

На съёмках девушка познакомилась с молодым человеком, который сразу же приглянулся Ульяне.

«Мы познакомились на второй день съёмок, провели вместе два дня, было здорово. Он очень приятный парень, надеюсь, что скоро мы снова увидимся и возможно, это перерастёт во что-то большее», — призналась Павлова.

Парень смутился, когда Ульяна предложила ему стать участником телепроекта ДОМ-2. Но девушка почувствовала взаимную симпатию и надеется, что скоро молодой человек придёт строить с ней отношения на ДОМ-2.