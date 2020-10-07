Ульяна Павлова рассказала, что заставило ее побриться налысо.

😱ПОЧЕМУ Я ПОБРИЛАСЬ НАЛЫСО?😱

Вы меня часто спрашиваете, почему же я решила это сделать? Подумала, что лучше написать пост, чем миллион раз повторять об одном и том же в сторис и прямых эфирах.

Мне всю жизнь было интересно, пойдет ли мне бритая голова. Но я никогда не решалась.

В прошлом году я из красного цвета вышла в блондинку за 12 часов. Мои волосы очень страдали из-за постоянного окрашивания в темные цвета, но более сильным ударом был переход в блонд. Далее я сделала себе афрокосички. После их снятия на моей голове была солома, волосы страдали.

Август 2019. Сижу, пью джин, смотрю фильм. И тут в голову приходит мысль, а не рискнуть ли мне и не побриться налысо? Я же так всегда хотела! Лучше сделать это в 21 год, (молодость все простит!), чем меня переклинет и я побреюсь в 30. Я пошла и сделала это!

Моя бритая голова это :

1. Интерес. Пойдет ли мне? 🤔

2. Вызов обществу и самой себе. Не скрывать свое лицо и эмоции за волосами. 🙋🏼‍♀

3. Жажда перемен и любовь к экспериментам. 😍

4. Мои волосы были в ужасном состоянии, я решила начать все с нуля, так сказать.

5. Хотела полностью отрастить свой натуральный цвет. Но в итоге понимаю, что мне не нравится свой натуральный цвет волос. 🤷🏼‍♀ Буду кресится в блонд! 😍

Собственно, такая история!