Ульяна Павлова заявила, что не собирается отказываться от Максима Колесникова.

У Ульяны есть тактика, и она её придерживается. Павлова рассказала, как будет добиваться Максима Колесникова.

«Моё внимание стало больше похоже на преследование маньяка, поэтому я решила дружить с ним, но аккуратно оказывать знаки внимания: готовить, заботиться. Хочу отрастить волосы, похудеть. Он заценил моё преображение, ему понравился мой стиль, он сделал мне комплимент уже вне камер. Думаю, что мелкими шагами я добьюсь своего», – призналась Ульяна.

Хорошая могла бы получиться пара?