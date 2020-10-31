Ульяна Павлова рассказала, почему она прилюдно оголила грудь.

Зачем я показала грудь? Мой поступок вызвал общественный резонанс. Одни поддержали, другие оскорбили. Очень жаль, что часть людей не поняли посыла. А посыл вот в чём! Очень часто люди хотят модифицировать своё тело, потому что им диктует общество, что у них есть недостатки. Я призываю любить себя и менять свою внешность исключительно по собственному желанию!

Люди увидели грудь и акцентировали внимание лишь на оголённом участке кожи. А правильный акцент нужно было делать на моих словах. Очнитесь! Перестаньте изменять себя из-за комплексов. Уверенность в себе не вкачивается силиконом. Адекватная самооценка — это огромный духовный труд над собой, а не дневная хирургическая процедура. Я оголила грудь. Да, она не идеальная. Но я люблю её, потому что это моё тело. Я буду менять её исключительно для себя, а не потому, что люди мне говорят, что что-то не так.