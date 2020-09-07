Новенькая участница Ульяна Павлова как две капли воды похожа на Александру Черно того времени, как она только пришла на проект. Недавно стало понятно, что Ульяна хочет не только внешне, но и по характеру и поведению походить на супругу Иосифа Оганесяна. Таким образом, сбылась мечта у обеих девушек, ведь Саша не против быть для кого-то примером, а Ульяна заручилась поддержкой не только одного фрика телестройки, но и второго, а именно Николая Должанского. Ведь совсем недавно Коля высказал свое положительное мнение о девушке и научил её своим фирменным движениям.



Многие зрители и поклонники проекта искренне не понимают, какой харизмой обладает Саша Черно, чтобы приковывать к себе взгляды окружающих. Хотя Иосифа Оганесяна она околдовала и даже смогла построить с ним крепкие отношения и родить сына.



Возможно, что Ульяна Павлова нашла в образе Саши что-то интересное и запоминающееся. Девушка уверена, что подобный образ может стать для неё выигрышным и поможет не только задержаться на проекте, но и построить семью с кем-то из участников.