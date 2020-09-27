Ульяна Павлова размышляет о том, почему стоит полюбить себя.

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК, КТО ДОЛЖЕН ТЕБЯ ЛЮБИТЬ — ЭТО ТЫ САМ! 🤗😉

Нас притягивают люди, которые знают себе цену, уважают себя, ценят свое время, любят себя. Согласитесь, от этих людей исходит притягательная энергетика! К таким людям тянешься, хочешь проводить время вместе. 😍

Те, кто с вечными проблемами, негативными действиями, депрессивными мыслями — отталкивают. У них формируется негативная аура.

Человек — существо социальное. Взаимодействуя друг с другом, мы обмениваемся энергией.

Приятно наполняться радостной энергетикой. Ведь правда? 😊