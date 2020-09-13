Ульяна Павлова поведала, как оказалась на Доме-2.

💥 ДОМ 2 💥

В детстве часто шутила, что пойду на этот проект. Такие шутки, мне кажется, произносили многие! 😁 И вот я тут!

Проект уже дал мне еще больше уверенности, любви к себе. Я безмерно благодарна приобретаемому опыту.

Честно? Было страшно идти. Как бы я не была уверенна в себе, представляете, повсюду камеры, совершенно незнакомое место, уже состоявшийся коллектив. Это для меня был стресс!

Поддержка родных, теплые слова друзей сильно помогли мне. Я быстро адаптировалась, нашла общий язык с каждым (с кем-то ближе познакомилась, с кем-то держим статус дружелюбия).

Честно, первые дни после отказа Артура я просыпалась с мыслями «зачем?», «что я тут делаю?» В последствии, после диалога с Ольгой Бузовой и многими участниками проекта, я встряхнулась, приободрилась и сказала себе: Нет, Ульяна! Ты будешь здесь! Ты будешь счастливой!

Миллионы девушек не попадающие в параметры 90-60-90 комплексуют, стресуют, занимаются самобичеванием. Своим примером я хочу показать и доказать, что любой человек должен любить себя, ценить себя, уважать себя. Любой человек обязан быть счастливым.

И меняться нужно лишь из-за любви к себе, а не потому что так говорят другие.