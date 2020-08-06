Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики получило доказательства того, что Вооруженные силы Украины нарушают Конвенцию о запрете использования противопехотных мин.

«Представляем вам небольшую часть служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин, установленных ВСУ в лесных массивах вблизи когда-то подконтрольных им населенных пунктов. На кадрах можно видеть обнаруженную противопехотную мину направленного действия МОН-90, это одна из тысяч штук, оставшихся на складах Киевской области в 1991 году. Все обнаруженные мины уничтожаются с помощью накладного заряда», — рассказал представитель ведомства.

Он напомнил, что в 1997 году Киев подписал Конвенцию о запрете противопехотных мин, которую он ратифицировал в 2005 году. Также, согласно Оттавскому договору, применение, хранение, производство и передача противопехотных мин запрещены.

По факту, подчеркнули в управлении Народной милиции ДНР, украинские военные регулярно используют противопехотные мины в Донбассе, тем самым нарушая международное право и взятые на себя обязательства, но при этом обвиняя самопровозглашенные республики в получении подобных боеприпасов от России.

"Официально этого никто не подтвердит. Отрицая использование противопехотных мин, врут все — от украинского правительства и военных до международных организаций вроде ОБСЕ и ООН", — добавил представитель ведомства.

По его словам, ВСУ «маскируют» установку противопехотных мин на территории Донбасса «легкой подменой терминов»: так, по расходным ведомостям их составляющие обозначают как «инженерный боеприпас».