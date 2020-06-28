В Сети высмеяли украинскую книгу «Простая конституция» за упоминание в ней шумеров.

Ранее Офис президента Украины сообщил в Facebook о выпуске данной книги, чтобы у детей была возможность с раннего возраста знать о своих гражданских правах.

Опубликовано Офіс Президента України Воскресенье, 28 июня 2020 г.

Фраза «Шумеры, гоу в государство, я создал», размещенная на одной из страниц издания, вызвала неоднозначную реакцию в комментариях под постом офиса Владимира Зеленского.

«Что означает «Шумеры, гоу в государство, я создал?»», — задался вопросом пользователь Alexei Orlov.

«Что вы делаете? У вас с головой все нормально?» — спросил Владимир Григорьевич.

«Немного не поняла, о чем это. Как объяснить ребенку связь этой фразы с конституцией Украины?» – озадачилась Виктория Дегтяр.

«Какой лютый трэш. Как это развидеть?» — написал Lilumi Odi.

«В доступной для президента форме? Как продолжение книги «Политика для начинающих», которую Зеленскому подарили на Книжном арсенале», — сыронизировала Renata Syomkina.

На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания об истории страны. Так, согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.